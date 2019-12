I Simpson fanno 30 anni | gli episodi più belli di sempre

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quantihanno esattamente i? Era il 19 aprile 1987 e Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie facevano il loro debutto in televisione, comparendo inizialmente in forma di brevi corti animati all'intero del Tracey Ullman Show. Nel giro di duela Fox decide di assegnare loro uno spazio ad hoc: il 17 dicembre 1989 Iconquistano la prima serata diventando una pietra miliare della storia della televisione, statunitense e non solo. Tante le particolarità dei, che nei loro 30hanno ottenuto una nomination ai Golden Globe e, soprattutto, hanno vinto 32 Emmy Awards e 8 People's Choice Awards e che nel 1999 sono stati definiti dalla rivista Time la "miglior serie televisiva del secolo". Attraverso una visione irriverente della realtà, hanno anticipato oltre 15 profezie che si sono avverate, dall’elezione del Presidente Trump alla performance di Lady Gaga ...

