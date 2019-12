Ex Firema, l’indennizzo non arriva e gli operai scendono in piazza (Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono scesi in piazza i lavoratori della ex Firema di Caserta e hanno chiesto l’intervento del Prefetto per sbloccare la loro situazione sull’indennizzo per l’esposizione all’amianto che gli permetterebbe di avere dei benefici previdenziali e l’accesso alla pensione anticipata. Gli operai dell’azienda, oggi Tfa impegnata nella produzione di carrozze ferroviarie nelle sedi di Caserta e Potenza, per la manifestazione di questa mattina hanno ricevuto l’appoggio di tutti i sindacati dopo i tanti decessi e le malattie a causa dell’esposizione all’amianto. L'articolo Ex Firema, l’indennizzo non arriva e gli operai scendono in piazza proviene da Ildenaro.it.

