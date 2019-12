Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è unaperto da poche settimane in Via, 19 a, in zona CityLife. Nel nuovoil take away viene servito in lunch box che sostituiscono i contenitori di plastica usa e getta. Un piccolo gesto per fare la differenza e per aiutare l’ambiente. Inoltre, i clienti che torneranno con la lunch box usata potranno usufruire di uno sconto.: ildelgreen Con le schiscette dii clienti avranno la possibilità di avere una pratica lunch box dal design elegante, pratica e a impatto zero, da sostituire ai contenitori take away che devono essere smaltiti. Ilperò non si è fermato alle schiscette green, ma ha pensato anche a dotarsi di borracce in sostituzione alle bottiglie e ai bicchieri di plastica; questi sono sempre dal design elegante e adatte a qualsiasi tipo di bevanda. La filosofia dele a impatto ...

notizieit : Entity Milano, il menu del locale sostenibile in Via Tiziano -