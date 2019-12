Alitalia | Lufthansa prepara la proposta | i dettagli

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladiper: esuberi, 90 aerei e meno rotte. L’offerta della compagnia tedesca non arriverà prima di giugno 2020. BERLINO (GERMANIA) – Ladiperè pronta ma non arriverà sui tavoli del governo italiano prima del 2020. A riferirlo è il Corriere della Sera. La compagnia tedesca è al lavoro perun’offerta da presentare al Mise anche se la trattativa non è delle più semplici. Da Berlino, infatti, sottolineano come i 400 milioni di euro non basterebbero con l’attuale configurazione dell’azienda. Per questo motivo si pensa a diversi esuberi, 90 aerei e meno rotte. Un’idea che non convince del tutto Palazzo Chigi che si è impegnato a trovare altre soluzioni. Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi mesi per sapere come si evolverà questa situazione. Governo diviso in due Il ...

CarloCalenda : Allora mi pare di capire da lettura giornali che su #Ilva torna lo scudo ma solo dopo aver concesso a Mittal la qua… - Corriere : Alitalia, le condizioni di Lufthansa: esuberi, 90 aerei e meno rotte - Na1007751 : RT @Fabio38437290: Alitalia, le condizioni di Lufthansa: esuberi, 90 aerei e meno rotte -