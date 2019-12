Alessandra Mastronardi sul set de L’Allieva 3 | nuovo look per Alice in odor di nozze?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Allevi è tornata con un, a giudicare dalle prime immagini trapelate dal set de L'Allieva 3. Addio frangia, si torna alla coda di cavallo della prima stagione. Un abbigliamento più maturo per la protagonista, ma l'aria sognante rimane la stessa. Il set della terza stagione ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 28 novembre a Roma (con tre giorni di ritardo rispetto la programmazione), mentre il prossimo ciak è atteso tra il 16 e 18 dicembre, stavolta fuori la Capitale. In questi primi undici giorni, le riprese si sono svolte in varie zone: dal Gianicolo, in zona Villa Borghese (con riprese interne ed esterne) agli Studi Televisivi Videa a Prima Porta. Protagonista dei ciak, sempre lei, l'attrice. Dagli ultimi scatti pubblicati online, l'interprete diAllevi è stata intravista girare per Trastevere, e i fan sono subito andati alla ...

