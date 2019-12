Milan | una storia lunga 120 anni

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 15 dicembre 2019) Era il 16 dicembre 1899 e in una saletta dell'Hotel du Nord nasceva ilFootball & Cricket Club, squadra sportiva voluta da un imprenditore inglese di nome Herbert Kilpin, che voleva trapiantare ao la tradizione calcistica già molto diffusa in Inghilterra. Un uomo dalle idee chiare, che al momento della fondazione (la prima sede fu presso la fiaschetteria toscana di via Berchet) scrisse sullo statuto: «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari». L'inizio fu promettente, con il primo scudetto nel 1901 che interruppe quella che fino ad allora era stata l'egemonia del Genoa. Dopo i successi del 1906 e del 1907 iniziò un digiuno durato ben 44. Nel frattempo, iltrovò casa, lasciando l'Arena e trasferendosi nel 1926 nel nuovo stadio ...

