Milan Sassuolo 0-0 | cronaca e tabellino

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Allo Stadio San Siro, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi,, risultato, moviola elive (Mario Labate, inviato ao) – Allo Stadio San Siro dio,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Occasione per Kessie – l’ivoriano riceve pallone in area ma non riesce a controllare a pochi passi da Pegolo. 7′ Occasione per Piatek – Una deviazione favorisce il centravanti che però decide di scaricare per Calhanoglu invece di puntare la porta 8′ Tiro di Caputo – Ottima imbucata di Marlon che serve Caputo in area, la conclusione termina alle stelle 14′ Tiro di Bonaventura – Conclusione dal limite di Bonaventura che conclude in porta, Pegolo respinge 15′ Occasione per Boga – Slalom ...

IsmaelBennacer : ?? AC Milan - Sassuolo ?? Stadio San Siro ? 15h00 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Imprecisione e sfortuna. Il #Milan non riesce a vincere per la terza di fila. Solo un pari contro il #Sassuolo, non… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: AC Milan 0-0 Sassuolo Bologna 2-1 Atalanta Juventus 3-1 Udinese -