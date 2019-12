«Meglio un pisano in casa che Salvini all’uscio»: Sardine in piazza in Toscana e in Puglia (Di domenica 15 dicembre 2019) Da piazza Sant’Oronzo a Lecce a piazza dei Cavalieri a Pisa passando per Grosseto. Anche stasera le Sardine hanno invaso le strade di alcuni comuni italiani. A Pisa erano quasi 6mila: «Abbiamo riempito la piazza per dire alla politica che deve occuparsi di tutti noi», ha affermato Tamara Nocco, leader locale delle Sardine. Fonte: Twitter/mirtilla m #6000Sardine Pisa, piazza dei cavalieri.#Sardine #6000Sardine #pisa pic.twitter.com/yDm0R2ql5M— E. Mattia Del Punta (@enrico mattia) December 15, 2019 Uno studente di ingegneria nella piazza pisana ha affermato: «questa è una rivoluzione antifascista per una cultura dell’accoglienza». A Grosseto Michela racconta a un quotidiano locale: «Siamo qui contro l’odio, perché la società che vogliamo è una società solidale e antifascista. Per un risveglio delle coscienze, alla ricerca di quell’umanità che si è ...

