Macerata | 19enne accoltella un amico dopo lite | tenta di farsi investire e poi si getta

(Di domenica 15 dicembre 2019)aver dato una coltellata a uncon cui aveva litigato unha primato die poi si è lanciato in un lago. È successo la scorsa notte a Moscosi di Cingoli (). I due amici erano in un ristorante con altri ragazzi, quando, per un diverbio, è scattata l’aggressione con un coltello. È stato fermato dal personale di sala. L’aggressore, forse sotto choc o alterato dall’abuso di sostanze stupefacenti, si è messo in mezzo alla stradando dida un’auto di passaggio che però lo ha schivato. A quel punto ha scavalcato la ringhiera di un ponte e si è lanciato da 20 metri nel lago di Castreccioni a Cingoli. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza del 118 e della Piros di Apiro. Il giovane è stato individuato aggrappato ad un pilone e recuperato con un barca a remi. Era in grave stato di ipotermia: è stato ...

