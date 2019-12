Half-Life | Alyx stupisce e soddisfa il creatore di Microsoft Hololens

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019), la new entry dello storico franchise Valve ed importante esclusiva VR, grazierà i nostri PC e i nostri dispositivi per la realtà virtuale il prossimo anno. Sebbene l'attesa sia ancora lunga, pare che la casa di Steam abbia deciso di far provare l'atteso titolo a un ospite d'eccezione: Alex Kipman, responsabiledi, la periferica per Realtà Aumentata.Gli uffici principali di Valve ein America sono molto vicini, quindi è normale che ci siano dei simili rapporti di "buon vicinato" fra le due compagnie. Ora però ce lo chiediamo tutti: cosa ne pensa Kipman diora che l'ha provato? A quanto pare, solo commenti positivi.Ecco quanto dichiarato dal dirigente, in un commento su Twitter:Leggi altro...

