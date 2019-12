Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 15 dicembre 2019)cheLa quarta edizione delVip andrà in onda su canale 5 tra poche settimane. Stavolta non ci sarà Ilary Blasi al timone della conduzione, bensì il giornalista Alfonso Signorini. Per quanto riguarda i, non sono stati ancora rivelati tutti i nomi di coloro che dal 7 gennaio entreranno nella … L'articoloVip,cheleproviene da KontroKultura.

lajuventina1897 : RT @ArditoAspetto: Cazzate da regime-parodia declamate in un clima paragoliardico da gita scolastica di pluribocciati. Questi non li prende… - QLexPipiens : RT @ArditoAspetto: Cazzate da regime-parodia declamate in un clima paragoliardico da gita scolastica di pluribocciati. Questi non li prende… - KontroKulturaa : Grande Fratello Vip, ecco i concorrenti che faranno impazzire le donne - -