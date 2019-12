“È una strage!”. Cinque morti nella notte - 4 hanno tra i 20 e i 25 anni : La strada continua a portare via altre vite. Le ennesime tragedie stradali, due nella stessa notte: a Noventa di Piave, dove in un frontale, alle 2 di notte in via Martiri delle Foibe, sono morti 3 giovani. Ancora sconosciute le identità delle vittime. E un secondo incidente, sempre frontale, alle 22 a San Gregorio di Veronella, in cui hanno perso la vita due donne romene. nella stessa notte, la strada non ha risparmiato la vita di altri ...