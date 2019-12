Uomini e Donne | dopo le accuse in studio | Juan Luis si fa perdonare La sorpresa a Gemma

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019)un primo momento più che idilliaco, perGalgani eCiano sono arrivati i primi guai. Che nel linguaggio disignificano ‘segnalazioni’. Non solo le ammiratrici segrete, le provocazioni di Tina Cipollari e quell’essere restio a farsi prendere dalla passione del momento.adesso ha dovuto affrontare problemi molto più grossi di questi con, il cavaliere di origine venezuelana che l’ha fatta innamorare nel giro di pochi giorni. Ore, forse. La doccia fredda è arrivata nella puntata del trono over andata in onda mercoledì 11 dicembre, quella in cui lei, tra l’altro, era vestita da angelo. Poco c’è voluto a trasformarla in un diavolo furente. A fare pesanti segnalazioni suè stato Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che è tra i più in vista nel parterre maschile e che ha da poco chiuso – tra le polemiche – con Veronica. ...

matteosalvinimi : Buongiorno Amici! Si parte in treno da Lamezia Terme, tappa a Napoli (carcere di Poggioreale, per incontrare donne… - you_trend : ???? UK, voto per genere e fascia d'età (via @LordAshcroft): ?? Gli uomini voterebbero di più i Conservatori (48%) ri… - Pontifex_it : Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di #pace. -