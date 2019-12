System Shock - prova

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 14 dicembre 2019) La generazione che si sta concludendo è quella che, più di qualunque altra, ha fatto leva sul fattore nostalgia dei videogiocatori, da sempre molto interessati a rivivere le esperienze più significative del proprio passato. Per avere un'idea concreta di questa tendenza di mercato, basta dare un'occhiata agli spaventosi dati di vendita registrati dal remake della trilogia originale di Crash Bandicoot o dal revival di Resident Evil 2. Va da sé che gli sviluppatori di tutti i più grandi marchi del mondo videoludico cerchino di riproporre le proprie opere di maggior successo, in modo da raggiungere un nuovo pubblico o, più semplicemente, da riaccendere la passione dei fan di vecchia data. È il caso di Nightdive Studios che, al netto di un curriculum non propriamente ricchissimo, è un team composto da veterani dell'industria che si è assunto l'onere (e l'onore) di portare alla ribalta una IP ...

