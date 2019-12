Protesta del tifo a Napoli | la curva B | “Non toglieranno la nostra passione”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua ladeisi azzurri allo stadio San Paolo. Da ormai qualche tempo, numerosi gruppi, hanno disertato lo stadio in relazione ai sempre più frequenti fenomeni di repressione all'interno dell'impianto di Fuorigrotta. Dopo il restyling delle Universiadi, si sono difatti inaspriti i regolamenti d'uso all'interno dello stadio, facendo registrare multe e diffide anche per azioni frivole. Oggi, prima della gara contro gli emiliani del Parma, la prima col neo tecnico Gattuso, laB invita, tramite un comunicato, a sostenere i calciatori partenopei dall'esterno. Il comunicato "E' difficile per chi come noi è sempre in prima fila a sostenere i colori dellacittà, restare fuori in un momento tanto delicato come questo, ma la dignità e l'orgoglio ci portano a fare scelte diverse. Ma fedeli a quella passione che ci accompagna da anni

