Maltempo | straripa fiume Dirillo | riaperta ad Acate statale ' Sud Occidentale Sicula'

Maltempo - a Palermo straripa un fiume : evacuate le strade : Ingenti danni a Palermo a causa del Maltempo. Infatti un fiume ha straripato, a causa del livello dell'acqua troppo alta, evacuate alcune strade Questa mattina vi avevamo parlato dei danni che il Maltempo ha provocato in Sicilia ed a Lauria in provincia di Potenza. Finita la tempesta, escono altri danni derivanti dal violento ciclone, specie […]

Maltempo Ragusa - straripa il fiume Dirillo : chiusa la SS 115 ad Acate : Maltempo nella notte in provincia di Ragusa. straripa il fiume Dirillo nel territorio di Acate. chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 115

Maltempo - trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...

Maltempo - donna dispersa in Piemonte - acqua alta a Venezia. Straripa il Sannio nel Napoletano : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. In provincia di Alessandria una donna è dispersa. Allerta per la piena del Po. Nel Savonese...

Maltempo nel Napoletano - straripa Sarno : 15.42 A causa delle insistenti piogge il Sarno è straripato a qualche centinaio di metri dalla foce. E' emergenza per le famiglie che abitano nella zona,alla periferia di Castellammare di Stabia (Napoli). La strada è invasa dal fiume, allagata per oltre mezzo metro. All'alba i Vigili del Fuoco hanno portato in salvo una famiglia di 4 persone, ma altre famiglie che avevano rifiutato il soccorso, sperando nel ritiro delle acque, ora chiedono di ...

Maltempo in Campania - straripa il fiume Sarno : sos a Castellammare : A causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Dall'alba, per le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di...

Maltempo - allerta in Toscana : straripa l'Elsa - evacuate 23 famiglie : Pioggia e vento continuano a flagellare l'Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello di diversi fiumi....