Big Sanremo 2020 | Max Pezzali dice no a Amadeus | sarà ospite?

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019) Anticipazionidi: Maxnonnel cast dei Big I primi giorni di Febbraio andrà in onda la nuovissima edizione del Festival didi. Di rumor sulla kermesse musicale più importante di Italia ne sono circolati davvero tantissimi, soprattutto sui possibili Big di. Proprio a tal proposito il settimanale Vero ha riportato una voce di corridoio che forse lascerà l’amaro in bocca a tanti fan della musica leggera italiana. Il motivo? Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine pare che Maxnontra i Big del Festival didi. Il nome di quest’ultimo era circolato insistentemente on line e su vari giornali in queste ultime settimane. Addirittura, in base a questi rumor, Maxavrebbe dovuto partecipare insieme a Mauro Repetto, riformando così gli 883. Tuttavia sembra che invece niente di ...

AllMusicItalia : Festival di @SanremoRai 2020. Come ogni anno, ad un mese dall'annuncio, gira tra addetti ai lavori e discografici… - MontiFrancy82 : @SanremoRai 2020: chi saranno i 22 Big in gara al Festival? - SMSNEWSOFFICIAL : @SanremoRai 2020: chi saranno i 22 Big in gara al Festival? -