Banca Popolare di Bari | cosa succede ora all’istituto e ai risparmiatori

(Di sabato 14 dicembre 2019) Con il commissariamento del consiglio d'amministrazione da parte dellad'Italia, si è ufficialmente aperta la crisi delladi. Una crisi che nasce alcuni anni fa e si è protratta fino alle perdite certificate dagli ultimi bilanci. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunque, assicura che ci sarà un salvataggio pubblico con l'istituzione di "una sorta didel Sud degli investimenti a partecipazione pubblica”.

