Valeria Golino | Un mondo senza uomini non è il mio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Donne che si conoscono, che si studiano, che stupiscono. Donne che resistono e combattono, poco importa se al chiuso di un castello francese alla fine del Settecento. I maschi non compaiono mai se non all’inizio e più che altro sono evocati nei loro discorsi o in quello che accade, ma poi neanche tanto. In Ritratto della giovane in fiamme, il nuovo film di Céline Sciamma in sala dal 19 dicembre per LuckyRed, c’è una giovane pittrice Marianne (Noemie Merlant) che arriva in una villa sull’oceano atlantico per fare un ritratto a Heloise (Adele Haenel) che dovrà sposare il promesso sposo della sorella maggiore morta all’improvviso. Un avvicinamento, il loro, anticonvenzionale, che susciterà in entrambe un’attrazione fisica e mentale totalizzante. C’è una servetta di casa che da’consigli (Luana Bajrami) e poi ...

