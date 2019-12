Torna il Premio Roffredo d’Argento | Sparanise premia 34 casertani meritevoli

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minuti(Ce) – Si terrà il prossimo 28 dicembre la quinta edizione del, riconoscimento dedicato ai cittadini sparanisani e della provincia di Caserta, che si sono particolarmente distinti nei rispettivi ambiti lavorativi professionali. Promosso dal Giornale on line comunedi.com diretto dal giornalista Ilario Capanna, d’intesa con l’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Salvatore Martiello, ilè patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e dalla Provincia di Caserta. Come di consuetudine, prevede 5 differenti tipologie per un totale di 30ti. La categoria al “Merito”, prevede diverse Sezioni, indicative dei diversi ambiti lavorativi, sportivi, culturali e sociali. Il medesimo criterio è adottato anche per le categorie “Alla Carriera”, alla ...

