Scontrini falsi al Festival di Sanremo | indagati dipendenti Rai

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nel mirino della Guardia di Finanza sono finite circa cinquanta persone, tra cui si contano diversiRai, ma anche manager, albergatori e ristoratori. L’accusa è di aver stretto accordi per l’emissione diper gonfiare le spese degli alloggi e di altri servizi durante la settimana deldi, al fine di ottenere rimborsi maggiori.aldiL’inchiesta è stata aperta a Imperia, provincia ligure in cui sorge la città di, in seguito a un esposto anonimo giunto nelle mani della Guardia di Finanza della regione. Gli atti sono stati poi trasferiti per ulteriori accertamenti alla Procura di Roma, che – secondo Il Messaggero – sarebbe in procinto di inviare gli avvisi di garanzia alle decine di. L’accusa è di truffa ai danni del servizio pubblico radiotelevisivo. Si parla di ...

