Sci di fondo | orari e calendario gare 14-15 dicembre a Davos | guida tv e programma

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Terza tappa domani per la Coppa del Mondo di sci di, che dopo lea Ruka e Lillehammer sbarca in Svizzera: asono inle sprint domani, sabato 14, e ledistance con partenze ad intervalli domenica 15. Dopo aver saltato la tappa di Lilehammer, l’Italia tornerà in gara sulle nevi elvetiche. Lesaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito ilcompleto della Coppa del Mondo di sci di(Svizzera).SCI DI2019 Sabato 1411.30 Qualificazioni sprint TL maschile e femminile 14.00 Finali Sprint TL maschile e femminile Domenica 1510.45 10 km TL femminile 14.55 15 km TL maschile Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport ...

