Roma | incendio in via Val d’Ala 10 | appartamento distrutto dalle fiamme | una persona in

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Unè scoppiato questa notte in un'al piano terra di via Val d'Ala 10, intorno alle 4.30 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 2 APS, il Carro Teli, il Carro Auto protettori, l’Autoscala, un Autobotte e il Funzionario di Servizio. Due persone sono rimaste intossicate, una è stata portata in ospedale.

