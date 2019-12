Ostia, crollano parapetti delle ex Case Armellini (Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – “Il maltempo colpisce Ostia e le cosiddette ex Case Armellini. I parapetti della terrazza hanno ceduto, probabilmente a causa di infiltrazioni d’acqua, rimanendo sospesi nell’aria. In via Marino Fasan 38 sono intervenute le pattuglie della polizia locale che hanno delimitato l’area”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “In un luogo dove esiste – spiega – un serio problema di agibilità e di sicurezza per i cittadini troviamo di una gravità inaudita che il Campidoglio non abbia provveduto ai lavori di ristrutturazione. Urge una soluzione anche a tutela dell’incolumità delle persone perché nel nel frattempo gli stabili, che già non versano in ottime condizioni, potrebbero mostrare ulteriori cedimenti”. Conclude Sidoli: “auspichiamo che la giunta Raggi dia risposte immediatamente a questa emergenza. Non si può più ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ostia crollano