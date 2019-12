Napoli-Parma | le probabili formazioni | Gattuso rispolvera il 4-3-3 | scelte forzate per

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Una settimana agitata, piena di colpi di scena, che ha fatto da culmine a quelle precedenti, le quali avevano turbato di molto l’ambiente azzurro. Adesso ilcerca un po’ di serenità. Dopo il 4-0 al Genk e la qualificazione agli ottavi (e in attesa di conoscere l’avversaria), l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di. Tutto così, all’improvviso. In un attimo. Primo allenamento e subito presentazione per l’ex Milan, che ha così iniziato la nuova avventura coi partenopei. Il primo impegno è domani, alle ore 18, al San Paolo contro il. A guardare la classifica, anche se le rose e le ambizioni sono diverse, staremmo a parlare di scontro diretto. Anche gli uomini di D’Aversa, infatti, si trovano a 21 punti, così come Insigne e compagni, e provengono dal colpaccio esterno in casa ...

