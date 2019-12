Napoli | Gattuso prova la formazione anti Parma | tridente con Insigne

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), allenamento ieri a Castel Volturno per Rinoche domani farà il suo esordio in panchina contro ilManca sempre meno all’esordio di Rinosulla panchina del. La data sarà quella di domani quando alle 18:00 i partenopei sfideranno il. Ieri il nuovo tecnico in allenamento hato anche latipo. Come riporta la Gazzetta dello Sport se in difesa le scelte sembrano essere obbligate a centrocampo si potrà invece intervenire: le prove hanno visto Allan come vertice basso con Fabian Ruiz e Zielinski. Ild’attacco potrebbe invece essere composto da Callejon, Milik ema in questo senso si potrebbe pensare anche a un Lozano-Llorente-Mertens Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : Il primo giorno di Gattuso sulla panchina del Napoli! ?? #ForzaNapoliSempre - MarcoBellinazzo : I ricavi extracalcistici del Gruppo Filmauro sono pari a poco più di 30 milioni. Il Gruppo Suning proprietario dell… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo” #WelcomeGattuso ?? #ForzaNapoliSempre -