M5s | chi tradisce deve vergognarsi Abbiamo bisogno di guerrieri | non di codardi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio l’hanno più volte spiegato: non possiamo cambiare l’animo umano e ci dovremo sempre aspettare dei tradimenti da parte di coloro che fanno prevalere i propri interessi rispetto a quelli di un progetto comune. Purtroppo avevano ragione, il M5s sin dall’inizio della sua storia è stato inquinato da personaggi che alla prima occasione utile hanno trovato delle scuse per perseguire i propri interessi, il proprio ego. Le scuse a volte sono davvero imbarazzanti, come la presunta incoerenza del M5S nel perseguire il programma, lo sono ancor di più se ad addurle è chi sta facendo il salto della quaglia andando alla Lega. Come si fa ad essere stati nel M5s e poi andare in un partito che vuole privatizzare l’acqua, che vuole il Tav, le trivelle in mare e che reputa il Reddito di Cittadinanza un orrore. Come si fa ad essere stati nel M5S e poi transitare in un ...

