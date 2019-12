CorSport | a maggio scorso De Laurentiis voleva esonerare Ancelotti e sondò Gasperini

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ieri, per la seconda volta in due giorni, il presidente Deè stato in panchina con Giuntoli, a Castel Volturno, durante l’allenamento della squadra. Una presenza inedita per il presidente, che aveva l’obiettivo di manifestare il ruolo della società ai calciatori, scrive il Corriere dello Sport. “Le crisi che siano tecniche o di identità, vanno affrontate di petto e però mettendoci anche la faccia, che Aurelio Deha lasciato comparire proprio quando l’allenamento è cominciato, un messaggio subliminale e contemporaneamente uno diretto. “Io sono qua”, senza bisogno di tante fantasie”. Il quotidiano sportivo racconta che già aDeavesse pensato diAnceloti. Aveva anche pensato al suo possibile sostituto: Giampiero. “Non gli era piaciuto il finale di campionato forse l’ultimo semestre, quello successivo alla ...

napolista : CorSport: a maggio scorso #DeLaurentiis voleva esonerare #Ancelotti e sondò #Gasperini Quando quest’anno il Napoli… - andy_rov : @SandroSca @CorSport Poi a maggio sparite tutti ritardati del cazzo - cosimato_luigi : @CorSport Ma infatti fa meno paura... La sentenza a maggio sarà ancora più dolorosa! -