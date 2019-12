Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava parla di unain atto a Castel Volturno. “Ringhio ha portato sicuramente grinta e pugno duro durante gli allenamenti, è il primo a mettersi a palleggiare, a dribblare. Dirige e palleggia, tutto in prima persona. Urla e perde fiato: sempre lui, prima ancora degli altri. Raccoglie e mette palloni, spiega e rispiega le posizioni”. Il nuovol’allenamento mettendosi allo stesso livello dei. “Tutto quanto fino a lunedì era stato illustrato dall’«alto», adesso viene dettato «a tu per tu», da chi, come Rino, quasi coetaneo, si sente allo stesso livello. Non amico, assolutamente. Ma calciatore ancora nell’animo. E anche nei piedi”. La vera novità, scrive la Scozzafava, è la presenza per il secondo giorno consecutivo, a Castel Volturno, del presidente. Nonostante la pioggia battente ...

napolista : CorMez: rivoluzione #Gattuso. Il tecnico conduce l’allenamento a tu per tu con i giocatori Non più direttive detta… -