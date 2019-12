Uomini e Donne sceglie la nuova tronista | è l’assistente di volo Sara Amira

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Luana Rosatoè ladi: sconosciuta al mondo dello spettacolo, è originaria di Rieti e lavora come assistente diLa seconda parte della stagione televisiva divedrà sedere sul trono unaprotagonista,, presentata al pubblico durante le registrazioni dell’11 dicembre. Dopo l’uscita di Giulia Quattrociocche, che ha scelto Daniele Schiavon, l’addio diTozzi, che è tornata con l’ex fidanzato, e il fulmineo abbandono di Veronica Burchielli, la redazione diha preferito selezionare un volto femminile del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Una “politica”, questa, che il dating show di Maria De Filippi ha preferito adottare in seguito ai numerosi imbrogli che negli anni precedenti sono stati orditi da alcuni ex tronisti ai danni della trasmissione. In questo modo, quindi, lo ...

lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… - matteosalvinimi : Lealtà e coerenza nel difendere l’Italia e gli Italiani pagano, le porte della Lega che cresce sono aperte alle Don… - fedesene : 10 donne 5 uomini Ecco a voi il nuovo governo finlandese -