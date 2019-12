Tre acquisti e tre cessioni per il Benevento 5 | Collarile | “Operati correttivi”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Il5 rende noto di aver interrotto i rapporti sportivi con i calcettisti Claudio Virenti, Claudio Murolo e Cristian De Simone, quest’ultimo ceduto in prestito al Calvi in serie C2. Il sodalizio giallorosso annuncia, contestualmente, di essersi assicurata le prestazioni di Rodrigo Rocha Bertoni (centrale), Genny Canneva (laterale) e di Francesco Russo (pivot). “Dopo un girone di andata ben al di sotto delle attese – spiega il dg Antonio– abbiamo ritenuto necessario operare dei correttivi con lo scopo di mettere a disposizione del mister elementi con caratteristiche più consone alle sue idee di gioco. Ovviamente tutto è stato fatto ascoltando gli input di mister Di Costanzo e ringraziamo Virenti, Murolo e De Simone, oltre a Pazzi e Starace che ci avevano già lasciati da qualche tempo, per l’impegno messo in questa loro ...

