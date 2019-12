Susanna Tamaro e la sindrome di Asperger | “Causa molti problemi | mi ritiro I soldi mi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Midalla vita pubblica perche’ non ho piu’ energie per muovermi. Soffro di unaneurologica, quella di, che da’ tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni“:ha scelto il giorno del suo 62° compleanno per annunciare un passo indietro dai suoi impegni, che non la porteranno comunque a smettere di scrivere. “Scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere”, ha annunciato a Orvieto, dove vive da 30 anni.ha festeggiato il compleanno donando al Vetrya corporate campus il computer Mac con il quale nel 1992 scrisse quello che e’ rimasto il ‘suo’ libro, “Va’ dove ti porta il cuore“. Lo ha fatto durante un evento a lei dedicato, ‘Buon compleanno’. “Quando ho scritto Va’ dove ti ...

