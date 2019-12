Sanremo 2020 | svelata una nuova possibile ospite

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Adnkronos ha riportato una notizia esclusiva: sul palco dell’Ariston, l’anno prossimo, protremmo vedere Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo. La modella spagnola potrebbe essere una delle prossime presenze femminili del festival. Il rapporto tra i due sembra procedere a gonfie vele, tanto che si vocifera siano prossimi alle nozze. I due hanno reso pubblica la loro relazione nel 2016 e nel 2017 hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Alana Martina. Georgina Rodriguez, classe 1994, ha un seguito foltissimo su Instagram: i suoi follower sono circa 14.6 milioni. Non abbiamo ancora conferme ufficiali, speriamo solo che l’ufficio stampa della kermesse sanremese renda note presto notizie riguardo il prossimo Festival. L'articolounaproviene da Trash Italiano.

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020, Lady Gaga non ci sarà -