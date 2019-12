Roma-Wolfsberger 0-0 live | iniziata la partita!

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Ultima gara della fase a gironi di Europa League, i giallorossi vogliono completare l’opera. Vincere, tendere un orecchio a Monchengladbach e sperare nel primo posto. Alla portata l’impegno degli uomini di Fonseca, che non vogliono né devono sottovalutare la gara per evitare brutti scherzi. Di fronte, la squadra austriaca, che dopo i 4 punti nelle prime due, ne ha perse tre di fila. 1′ – Partiti!, LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Mkhitarian, Perotti; Dzeko.(4-3-1-2): Kofler; Novak, Solbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig; Liendl; Weissman, Niangbo. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo ...

