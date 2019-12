Luis Alberto | «Alla Lazio mi sento apprezzato Sul futuro…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)sta vivendo una stagione strabiliante: queste le parole del fantasista biancocelestesta vivendo una stagione strabiliante con la maglia della: 12 assist, 2 gol in 15 presenze. Lo spagnolo è diventato un beniamino dei tifosi che non vogliono vederlo andare via.ha parlato anche di questo ai microfoni di El Transistor.– «mi. Vivendo lontano dSpagna è stato più difficile raggiungere lo stesso clamore che hanno altri giocatori, ma mistimato dsocietà e dai miei compagni. È questa la cosa importante, mimolto a mio agio qui». EUROPEI – «Andare a Euro 2020 è un mio obiettivo, ovviamente. Voglio far parte della rosa della Spagna agli Europei e per raggiungere tale traguardo darò tutto me stesso, ma la scelta non dipende da me. SaràEnrique a decidere chi saranno ...

