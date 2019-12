Il Grande Fratello Vip andrà in onda due volte a settimana

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019) IlVip di Alfonso Signorini sta facendo molto discutere, visto che le indiscrezioni sul cast si rincorrono di giorno in giorno e fanno il giro dei principali programmi televisivi e delle principali riviste. Se gli opinionisti, Wanda Nara e Pupo, sono già stati ufficializzati, non si può dire la stessa cosa per i concorrenti che varcheranno la porta della celebre casa di Cinecittà. Rita Rusic, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro sono solo alcuni dei volti confermati, ma nei prossimi giorni dovremmo avere la lista ufficiale. Grandi novità anche per quanto riguarda la programmazione che coinvolgerà direttamente il reality targato Endemol Shine: sembra infatti che ilVip di Signorini raddoppierà gli appuntamenti eindue. Una cosa simile è accaduta proprio lo scorso anno, durante ildi Ilary Blasi, ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - loverplanets : @Sombrerosss Però che premuroso dai :3 anche io vorrei un fratello possibilmente più grande KSGJSHKSN - zazoomblog : Al Grande Fratello Vip non era mai successo. Il (vero) colpaccio di Alfonso Signorini - #Grande #Fratello #successo… -