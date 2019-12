Daniele Potenzoni | l’appello del padre | “Ve lo chiedo col cuore | datemi una mano”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono passati quasi 5 anni dalla scomparsa di, misteriosamente sparito a Roma e di cui non si ha più avuto nessuna notizia. Non si arrende però il, che tramite un video pubblicato sui social chiede ancora aiuto e di mettere locandine in giro per le città. La scomparsa nel 2015 e i falsi avvistamenti Un mistero senza soluzione. La scomparsa di, 37enne autistico sparito nel nulla il 10 giugno 2015, non smette di creare angoscia nei genitori e in tante persone. Gli occhi un po’ tristi della sua foto fatta circolare, l’empatica tristezza nel pensare che un uomo con dei problemi si sia perso un giorno nella stazione della metro Termini di Roma e non sia più stato ritrovato.è stato cercato a lungo e invano: a ottobre l’ultimo avvistamento in un bar della capitale, poi rivelatosi falso. Ancora prima, una lettera anonima che ...

romasulweb : Scomparsa di Daniele Potenzoni, video-appello del padre: «Vi prego, mettete locandina in bar e negozi» - Anna_Gi_ : c'è un errore, chi lo trova? troppo evidente per non accorgersi, eppure...?? ancora più grave sul titolo di una sto… - zazoomnews : Daniele Potenzoni mistero sulla sparizione la lettera e quella testimone - #Daniele #Potenzoni #mistero #sulla -