Anziano investito da camion Ama | era appena arrivato a Roma | voleva vedere i nipotini per

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si chiamava Anton Hruba l'di 84 annida un compattatore Ama la mattina dell'11 dicembre su via Casilina, zona Borgata Finocchio. Originario della Slovacchia, erasabato aper passare le feste di Natale con la figlia e i, ma è morto mentre stava andando a fare una passeggiata al parco.

