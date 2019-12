Truffe vendita auto usate: 12 arresti

La Polizia di Ravenna e di Brescia, con il contributo della Guardia di Finanza, ha disarticolato un'organizzazione dedita allenel commercio di veicoli usati e al trasferimento fraudolento di valori, composta da elementi prevalentemente di origine romena,attivi in Romagna e Lombardia. Sono state eseguite 25 misure cautelari, di cui 5 in carcere, 7 in regime domiciliare e 13 con l'obbligo di presentazione nei confronti di altrettanti soggetti sempre di nazionalità romena.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)