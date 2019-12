Principio di incendio nella Reggia di Caserta | forse un corto circuito

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alessandro Ferro Paura questa mattina alladiper unditra biglietteria e guardaroba. Tra le cause, possibile ildi un pc Momenti di paura questa mattina alladiquando undiha interessato alcuni locali adiacenti alla biglietteria utilizzati come guardaroba e deposito bagagli per i visitatori. Piccole lingue di fuoco ed un pò di fumo hanno fatto scattare l'allarme con l'allontanamento di visitatori e personale e l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti, potrebbe essersi trattato di un incidente generato da unin un computer. I carabinieri stanno comunque ascoltando i presenti per ricostruire l'accaduto, in attesa della relazione dei pompieri. "Si è trattato di undiimmediatamente domato - ha dichiarato il Direttore del sito ...

