Omicidio Vannini | le intercettazioni | “Vi si è spenta la testa a tutti e cinque”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nei giorni seguenti all’di Marco, non è stata solo la famiglia del 20enne a mettere in forte dubbio la versione della famiglia Ciontoli: anche gli amici della famiglia di Ladispoli ha trovato da subito delle crepe nelle versioni dei 4 famigliari. Un nuovo servizio de Le Iene ha oggi diffuso alcunedi telefonate e conversazioni tra i Ciontoli e loro amici o parenti, che gettano ulteriore oscurità sulla drammatica notte in cui Marco è morto. Le domande e i sospetti degli amici Sono diverse le persone che, subito dopo la morte di Marco, chiesero spiegazioni alla famiglia Ciontoli. Forse uno di quelli che ha cercato più volte di scoprire la verità è stato Alessandro, il cugino di Marco e amico di Martina. È proprio la ragazza a ricevere più di una telefonata da parte del giovane, che è rimasto sconvolto non tanto dal ferimento di Marco, quanto da ...

