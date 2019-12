Moggi | “La confusione l’ha iniziata il presidente Ancelotti è stato il capro espiatorio”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Luciano, ex dirigente di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoeb per commentare l’esonero di Carloe l’approdo di Gattuso in azzurro. Il cambio-Gattuso non ci stava. Se parliamo di esperienza internazionale siamo di fronte a qualcosa di diverso.è il top e Gattuso è all’inizio Cosa può dare Gattuso? Se hanno scelto Gattuso significa che il gioco dinon andava bene. Vogliono fare un gioco più agonistico. Bisogna però valutare se le caratteristiche siano attinenti al nuovo allenatore del Napoli a cui faccio i migliori auguri Vista da fuori: cosa è successo a Napoli? Laililespiatorio. Il Napoli si trova attardato di otto-nove punti rispetto alla Champions, però è in posizione di privilegio per quanto riguarda la Champions. ...

