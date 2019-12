Mes | Conte alla Camera | “Nella famiglia europea non è questo il tempo per dividersi

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Non ènellailper, o per lasciarsi dividere. Le tensioni internazionali, politiche ed economiche, impongono di proteggere l’ecomomiae la dimensione sociale”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, riferendosul prossimo Consiglio europeo. “Affinché non appaia contraddittorio l’elemento della protezione – ha aggiunto il premier -, intendo chiarire che proteggersi non significa chiudersi, in quanto riteniamo che il multeratelasimo sia lo strumento migliore per tutelare gli interessi degli stati membri”. Parlando della riforma del Mes,ha detto che “l’Italia non ha nulla da temere, anche perché il suo debito è pienamente sostenibile come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione, e come ...

