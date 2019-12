Kill Bill Volume 3 è nei piani di Tarantino

Leggi la notizia su nerdgate

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono ormai anni che rumour, voci di corridoio e speranze dei fan cercano di dare concretezza aVol.3, e stando alle ultime dichiarazioni di, la possibilità che si concretizzi è sempre più reale. Difatti, in un’intervista con Andy Cohen, il regista ha dichiarato: “Sono stato a cena con Uma Thurman, eravamo in un ristorante giapponese molto cool, e abbiamo parlato dell’idea che ho perVol.3.ha poi continuato: La Sposa ha combattuto duramente, ma ora ho un’idea che potrebbe essere interessante, anche se non lo farei nell’immediato. Ci vorranno almeno tre anni, ma è una possibilità concreta. A quanto pare quindi il sogno dei tantissimi fan potrebbe avverarsi, magari con il film che segnerà anche la fine della sua carriera come cineasta. Sarebbe uno splendido modo per chiudere, no? L'articolo3 è nei ...

