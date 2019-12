Il M5s si spacca anche su Rousseau | Aiello confermato candidato in Calabria dal 53%

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo latura in Senato, dove tre senatori grillini sarebbero pronti a lasciare il gruppo del M5s, arrivauna divisione sulla piattaformaquesta volta da parte degli attivisti. Gli attivisti grillini hannocomepresidente alle Regionali in, ma a votare sì è stato solo il 53,1%. Il 46,9% invece ha espresso un voto contrario su un totale di 2.167 preferenze. Tra i candidati consiglieri regionali i più votati sono stati: Rosella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino. La base del movimento si era già espressa favorevolmente in merito alla partecipazione alle regionali in, contraddicendo la linea di Luigi di Maio. «Ringrazio molto gli iscritti al Movimento 5 Stelle per la fiducia che mi hanno dato. Da questo momento sono per tutti ilgovernatore dellaper l’alleanza civica del Movimento ...

