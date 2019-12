I tifosi ad Ancelotti | “É stato un onore averla come allenatore Grazie per averci scelto”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Se Carloha salutato con affetto il Napoli e Napoli, non sono stati di meno iazzurri che su Twitter hanno risposto al suo messaggio con numerosi ringraziamenti e auguri di in bocca al lupoe rispetto ad un grandema, soprattutto, ad un grandissimo Uomo. Good Luck Mister. #ForzaNapoliSempre Mister, èun grandesulla panchina della nostra squadra. In bocca al lupo per tutto Buona fortuna mister unavuta quidi tutto mister. Éundella nostra squadra Èun privilegio enormein azzurro.perscelto e perfatto godere del suo carisma e del suo spessore umano. Mi mancherà tanto, la porterò nel cuore. Le auguro di tornare al successo che merita. Ad maiora semper, coach!a te, al tuo essere, soprattutto in ...

claudioruss : Davide #Ancelotti sui suoi canali ufficiali social: 'Grazie a tutti i dipendenti della SSC #Napoli. Un abbraccio sp… - RafAuriemma : Dopo 15 giornate di campionato il #Napoli è a -17 dal primo posto occupato dall’Inter che, a detta di tutti, ha un… - Stefaniaugo77 : RT @claudioruss: Davide #Ancelotti sui suoi canali ufficiali social: 'Grazie a tutti i dipendenti della SSC #Napoli. Un abbraccio speciale… -