Ex Ilva | cassa integrazione per i 3 500 lavoratori di Taranto dopo lo stop all’altoforno 2

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Fim, Fiom e Uilm contestano duramente ArcelorMittal per il ricorso a un provvedimento dicosì massiccio

BentivogliMarco : #ArcelorMittal: primo effetto chiusura #Afo2 apertura procedura per 3.500 in Cassa Integrazione Straordinaria (incl… - alexbarbera : La magistratura può essere così invasiva nella vita di un'azienda e di una città? Delle due l'una: o hanno ignorato… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Ilva di Taranto: siccome l’altoforno-killer 2 è fuorilegge, Mittal pensa bene di mettere in ca… -