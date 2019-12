Deep Down è diventato un' esclusiva PS5?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nuove indiscrezioni emergono per, un progetto di Capcom in sviluppo da anni e che non ha mai visto la luce. Le voci da poco emerse indicano che il gioco è destinato a essere pubblicato su Playstation 5. Il titolo è stato annunciato nel 2013, alzando l'asticella sotto vari punti di vista, anche in termini di grafica. Ma siamo vicini alla data di uscita?Nel 2013, quandofu annunciato ufficialmente, Capcom gettò le basi per un titolo innovativo con una grafica di fascia alta e intense battaglie fantasy simili a quelle di Dark Souls. Il progetto si è mostrato in alcuni filmati e screenshot, ma non ha mai visto la luce dall'annuncio.Leggi altro...

