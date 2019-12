Contrasto all’illegalità | 2 arresti e 4 denunce tra Labaro e Flaminio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, coadiuvati dal personale delle Compagnie di Bracciano, Monterotondo, Ostia, Civitavecchia e Aeroporti di Roma e supportati dal Nucleo Cinofili di Roma e dal Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, hanno passato al setaccio la zona die del cimiteroper prevenire eventuali fenomeno di illegalita’ e aumentare nei residenti la percezione di sicurezza. Sono stati oltre 400 i controlli effettuati: per quattro persone sono scattate lea piede libero per reati che vanno dal porto di armi o oggetti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tentato furto. Due glieseguiti dai Carabinieri: il primo a finire in manette e’ stato un giovane italiano, incensurato, sorpreso in possesso di dieci grammi di hashish e alcune dosi di marijuana, pronte per essere ...

