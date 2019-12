Sparatoria in un ospedale in Repubblica Ceca | suicida il killer

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)in unin, morto il. Il primo bilancio ufficiale è di sei morti e diversi feriti. OSTRAVA () –in unin. Un uomo ha aperto il fuoco all’Ostrava City Hospital uccidendo sei persone e ferendone diverse. Non è chiaro il motivo di questo gesto. Ilè stato trovato qualche ora dopo senza vita.in, sei morti L’allarme è scattato alle 7 di martedì 10 dicembre 2019. L’uomo è entrato armato nella struttura ed ha iniziato a sparare sulle persone. Sei le vittime mentre il numero dei feriti è imprecisato. Il bilancio potrebbe aumentare nelle prossime ore con i medici che si sono messi subito al lavoro per aiutare i pazienti rimasti coinvolti in questa. Le autorità locali hanno aperto un’indagine sulla vicenda. Al momento ...

